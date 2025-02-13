Який курс рубля щодо долара

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Google Фінанси, станом на ранок 13 лютого російський рубль зміцнів щодо долара знову – до майже 90,5 рубля.

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Водночас станом на момент написання публікації, ціна почала повільно опускатися і сягнула 90,9 рубля щодо долара.



Курс рубля щодо долара після розмови Трампа та Путіна / Cкриншот з Google Фінанси

Чи буде зміцнюватися рубль надалі

В російських ЗМІ почали поширювати прогнози, що рубль ще більше може зміцнитися – навіть до 87,5 рубля. Втім якщо витрати бюджету будуть зростати, а ціни на нафту падатимуть, то не варто очікувати на зміцнення позицій рубля.

За словами російського фінансового аналітика Владислава Антонова, до початку весни підтримка російської валюти залежатиме від податкового періоду, комфортних цін на нафту та помітного нівелювання геоекономічної напруги.

Нагадуємо! Найсуттєвіше рубль опустився щодо долара ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли російська валюта становила рекордні майже 134 рублі. Після цього наступним періодом рекордного знецінення став початок 2025 року, коли валюта сягнула 110 рублів за долар.