Курс доллара к рублю

Американский доллар начал новую неделю в России с существенного подорожания. Более того, доллар значительно подорожал за прошедшую неделю, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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По состоянию на понедельник, 3 марта, доллар в России подорожал на 1,68%. Тогда как за предыдущую неделю курс доллара к рублю вырос на 2,44%. Однако в целом за месяц американская валюта тратила почти 11%, а с начала 2025 года – примерно 22%.

Рубль в феврале подорожал до пикового уровня за почти 6 месяцев на фоне таких факторов влияния:

Переговоры США и России о прекращении войны в Украине;

Дружественная риторика со стороны Вашингтона и администрации Трампа по отношению к России;

Решение центрального банка России относительно вероятного повышения процентной ставки.

К теме! Эксперт добавил, что рубль в январе и феврале демонстрировал "аномальную силу". Сейчас ожидают, что на курс доллара по отношению к рублю в ближайшие недели все еще будут влиять факторы, связанные с геополитикой и волатильность.

В то же время на сегодня российская валюта уже отступает от многомесячных максимумов около 87 рублей за доллар. Прогнозируют, что до конца марта курс будет колебаться на уровне 93 рубля за доллар, а в годовом исчислении достигнет 105 рублей за доллар, информирует Reuters.