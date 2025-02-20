Курс доллара в России обвалился ниже важного психологического уровня

Доллар продолжает терять позиции на российском рынке. Американская валюта упала ниже важного психологического уровня.

Сколько стоит доллар в России

Курс доллара в России упал ниже отметки в 90 рублей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы. Более того, доллар теряет позиции на рынке с начала 2025 года.

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В четверг, 20 февраля, курс доллара колеблется на уровне 88,85 рубля. Это самый низкий показатель с начала года:

За сегодня доллар подешевел на 0,86%.

За последние 5 дней американская валюта просела в цене на 2,43%.

Всего с января 2025 года курс доллара обвалился почти на 22%.

Российский рубль существенно укрепил свои позиции по отношению к доллару на рынке на фоне ожиданий относительно окончания войны в Украине. Напомним, что 18 февраля США и Россия провели переговоры о прекращении войны в Украине. Встречу провели в Саудовской Аравии.

Кроме того, некоторые представители администрации Дональда Трампа заявляли о возможности отмены санкций против России после завершения войны, по данным Trading Economics.

Добавим, что на сегодня Россия – это страна, против которой ввели больше всего санкционных ограничений. При этом центральный банк России заявил в феврале, что может на следующей встрече может рассмотреть повышение процентной ставки. На сегодня регулятор оставил ставку на уровне 21%, что является рекордным показателем.

В то же время аналитиков Trading Economics прогнозируют, что до конца первого квартала курс будет торговаться на уровне 100,77 рубля за доллар, тогда как в годовом исчислении – на уровне 107,66 рубля за доллар.