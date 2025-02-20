Скільки коштує долар в Росії

Курс долара в Росії впав нижче позначки в 90 рублів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси. Ба більше, долар втрачає позиції на ринку з початку 2025 року.

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У четвер, 20 лютого, курс долара коливається на рівні 88,85 рубля. Це найнижчий показник з початку року:

За сьогодні долар подешевшав на 0,86%.

За останні 5 днів американська валюта просіла в ціні на 2,43%.

Загалом з січня 2025 року курс долара обвалився майже на 22%.

Російський рубль суттєво зміцнив свої позиції щодо долара на ринку на тлі очікувань щодо закінчення війни в Україні. Нагадаємо, що 18 лютого США та Росія провели переговори щодо припинення війни в Україні. Зустріч провели в Саудівській Аравії.

Крім того, деякі представники адміністрації Дональда Трампа заявляли про можливість скасування санкцій проти Росії після завершення війни, за даними Trading Economics.

Додамо, що на сьогодні Росія – це країна, проти якої запровадили найбільше санкційних обмежень. При цьому центральний банк Росії заявив у лютні, що може на наступній зустрічі може розглянути підвищення процентної ставки. На сьогодні регулятор залишив ставку на рівні 21%, що є рекордним показником.

Водночас аналітиків Trading Economics прогнозують, що до кінця першого кварталу курс буде торгуватиметься на рівні 100,77 рубля за долар, тоді як у річному розрахунку – на рівні 107,66 рубля за долар.