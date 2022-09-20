Индекс доллара США во вторник, 20 сентября, продолжает укреплять позиции на рынке, приблизившись к важным максимумам. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по доллару США

К моменту создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 110,03 согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня котировки выросли на 0,27%. Индекс начал день на уровне 109,58. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель достигал 110,79. Это зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

Это зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,98, по данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сейчас торгуется на уровне 110,03, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,27%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц этот показатель вырос на 1,30%;

за последние 3 месяца индекс поднялся на 5,37%;

с начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 14,66%;

В целом за год Индекс укрепил позиции на 18,07%.

Ситуация на валютном рынке