Индекс доллара США во вторник, 20 сентября, продолжает укреплять позиции на рынке, приблизившись к важным максимумам. Торги продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по доллару США
К моменту создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 110,03 согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня котировки выросли на 0,27%. Индекс начал день на уровне 109,58. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- максимально этот показатель достигал 110,79. Это зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);
- Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,98, по данным CNBC.
В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сейчас торгуется на уровне 110,03, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,27%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:
- за месяц этот показатель вырос на 1,30%;
- за последние 3 месяца индекс поднялся на 5,37%;
- с начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 14,66%;
- В целом за год Индекс укрепил позиции на 18,07%.