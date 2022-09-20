Індекс долара США у вівторок, 20 вересня, продовжує зміцнювати позиції на ринку, наблизившись важливих максимумів. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо долара США

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 110,03 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування зросли на 0,27%. Індекс почав день на рівні 109,58. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник досягав 110,79. Це зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

Це зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) наразі торгується на рівні 110,03, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,27%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць цей показник виріс на 1,30%;

за останні 3 місяці Індекс піднявся на 5,37%;

з початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 14,66%;

загалом за рік Індекс зміцнив позиції на 18,07%.

Ситуація на валютному ринку