Індекс долара США у вівторок, 20 вересня, продовжує зміцнювати позиції на ринку, наблизившись важливих максимумів. Торги тривають цілодобово.
Варте уваги Наближення масштабної рецесії: що радять мільярдери з першої п'ятірки Forbes
Актуальні дані щодо долара США
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 110,03 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування зросли на 0,27%. Індекс почав день на рівні 109,58. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник досягав 110,79. Це зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.
Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) наразі торгується на рівні 110,03, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,27%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць цей показник виріс на 1,30%;
- за останні 3 місяці Індекс піднявся на 5,37%;
- з початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 14,66%;
- загалом за рік Індекс зміцнив позиції на 18,07%.