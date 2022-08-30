Индекс доллара США продолжает неделю с отрицательной динамикой котировок. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

В понедельник, 30 августа, индекс доллара США колеблется на уровне 108,50, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торговой сессии он потерял 0,31%. Индекс начал день на уровне 108,83. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США:

  • максимально индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29, который зафиксировали на рынке в середине июля 2022 года;
  • тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.