Индекс доллара США продолжает неделю с отрицательной динамикой котировок. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.
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В понедельник, 30 августа, индекс доллара США колеблется на уровне
108,50, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торговой сессии он потерял 0,31%. Индекс начал день на уровне 108,83. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США: максимально индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29, который зафиксировали на рынке в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC. Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
В то же время
WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сегодня колеблется на уровне 108,53, согласно данным издания WSJ. С начала дня он потерял 0,28%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев: за месяц он пошел вверх на 2,15%; за последние 3 месяца этот показатель вырос на 6,66%; с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 13,09%; в целом за год WSJ Dollar Index вырос на 17,17%. Ситуация на валютном рынке
В 2022 году доллар США демонстрирует мощные позиции на рынке. В частности, Индекс доллара США в середине августа продемонстрировал одно из лучших недельных ралли с апреля на рынке, а также приближался к наибольшему росту в течение календарного года почти за 40 лет и третьего по величине с тех пор, как в США решили изъять доллар из золотого стандарта более чем 50 лет, пишет
Reuters.
Кроме того, 29 августа Индекс доллара США достиг максимального значения
за 20 лет – 109,5. Это произошло после заявления главы центрального банка США Джерома Пауэлла. По его словам, американский регулятор преследует цель и дальше повышать ставки. Одна из главных причин – борьба с инфляцией, сообщает "Минфин".