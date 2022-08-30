В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сегодня колеблется на уровне 108,53, согласно данным издания WSJ. С начала дня он потерял 0,28%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

В 2022 году доллар США демонстрирует мощные позиции на рынке. В частности, Индекс доллара США в середине августа продемонстрировал одно из лучших недельных ралли с апреля на рынке, а также приближался к наибольшему росту в течение календарного года почти за 40 лет и третьего по величине с тех пор, как в США решили изъять доллар из золотого стандарта более чем 50 лет, пишет Reuters.

Кроме того, 29 августа Индекс доллара США достиг максимального значения за 20 лет – 109,5. Это произошло после заявления главы центрального банка США Джерома Пауэлла. По его словам, американский регулятор преследует цель и дальше повышать ставки. Одна из главных причин – борьба с инфляцией, сообщает "Минфин".