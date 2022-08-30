Індекс долара США продовжує тиждень з негативною динамікою котирувань. Торги на ринку тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

У понеділок, 30 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 108,50, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії він втратив 0,31%. Індекс почав день на рівні 108,83. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:

максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29, який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року;

який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.