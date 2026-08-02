Период затишья подходит к концу: что будет с курсом доллара в начале августа

Начало августа может стать для валютного рынка очередным этапом испытаний. Впрочем, это вряд ли приведет к резким колебаниям курса: доллар будет находиться в диапазоне 44,6 – 45,2 гривны, а евро 50,8 – 51,5 гривны. Ситуация останется прогнозируемой, а Нацбанк продолжит действовать в соответствии со своей стратегией.

Чего ожидать украинцам в начале августа

Подробности в комментарии 24 Каналу рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, на данный момент любые "потрясающие" изменения носят чисто гипотетический характер, а вероятность их реализации по 10-балльной шкале не превышает одного балла.

Топливо по-прежнему определяет настроения

Главными факторами влияния останутся ситуация на энергетическом рынке и подготовка к осенне-зимнему периоду. Из-за этого энерготрейдеры и импортеры могут активнее покупать валюту на межбанке, тогда как снижение напряженности на Ближнем Востоке, наоборот, способно ослабить спрос.

В то же время подорожание топлива будет иметь и психологический эффект. Ожидания ускорения инфляции побудят часть украинцев присмотреться к валюте как способа сохранения сбережений. Впрочем, массового перехода на доллар или евро не прогнозируют, ведь гривневые депозиты и ОВГЗ по-прежнему перекрывают курсовые колебания.

Российские атаки усиливают давление

Еще одним существенным риском аналитик называет систематические вражеские атаки. Они разрушают энергетическую, транспортную и логистическую инфраструктуру, а также ослабляют экспортные возможности страны, которые помогают пополнять международные резервы.

В то же время восстановление поврежденных объектов требует времени и больших инвестиций, в частности в оборудование. Именно поэтому непредсказуемый характер войны и так называемая неизбирательность ударов будут оставаться опасными для валютного рынка.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Инфляционный фактор будет влиять на рынок опосредованно, ведь продолжается "высокий сезон" сельхозпродукции, цены на которую останутся приемлемыми. Однако от последствий разрушений может зависеть не только "стоимость доставки" тех или иных товаров, но и их доступность в целом. Именно дефицит может подталкивать цены вверх, а значит, сказываться на общих инфляционных показателях.

Таким образом, несмотря на возможные громкие заголовки в СМИ, ситуация на валютном рынке станет критической, хотя период относительного июльского затишья пройдет. Нацбанк будет гасить избыточный спрос с помощью интервенций, тогда как наличный рынок будет реагировать ситуативно: в зависимости от обстоятельств банки могут либо сближать курсы с межбанковским, либо расширять спред между покупкой и продажей валюты.

Характеристики рынка 3 – 9 августа

Коридоры валютных колебаний: на межбанке 44,6 – 45,2 гривны за доллар и 50,8 – 51,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,8 – 45 гривен за доллар и 51 – 51,5 гривны за евро.

на межбанке 44,6 – 45,2 гривны за доллар и 50,8 – 51,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,8 – 45 гривен за доллар и 51 – 51,5 гривны за евро. Ежедневные курсовые колебания: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро.

на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков – от 0,1 до 0,15 гривны.

межбанка и наличных рынков – от 0,1 до 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

К слову, соотношение евро к доллару на мировых рынках, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке и колебания цен на нефть, будет оставаться в диапазоне 1,135 – 1,155 в начале августа.

Накануне же американская валюта несколько укрепилась благодаря росту доходности казначейских облигаций США. Атака йеменских хуситов на нефтяные танкеры и заявление Трампа о введении новых торговых пошлин в очередной раз встревожили инвесторов.