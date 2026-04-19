Курс валют в конце недели: сколько стоят доллар и евро в обменниках 19 апреля

В воскресенье, 19 апреля, официальный курс доллара составляет 43,63 гривны, а евро – 51,42 гривны. Однако в банках, обменниках курс отличается от того, который установил регулятор.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 19 апреля, как сообщает "Минфин", покупка доллара в банках проходит в среднем по 43,60 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,20 гривны (+1 копейка).

Покупка евро проходит по 51,40 гривны (без изменений), а продажа – по 52,25 гривны (-2 копейки). Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,93 гривны (+2 копейки), а продажа – по 43,93 гривны (-2 копейки)

В то же время покупка евро проходит по 51,70 гривны (+3 копейки), а продажа – по 52,00 гривны (+10 копеек). Какой курс в обменниках? По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,10 гривен (-7 копеек), а продают – по 43,90 гривны (-33 копейки).

Евро покупают по 51,28 гривны (без изменений), а продают – по 52,16 гривны (без изменений). Что происходит на валютном рынке? В конце апреля ситуация на валютном рынке не предусматривает резких изменений. В частности разница между ценами покупки и продажи будет оставаться незначительной.

Однако по состоянию на сейчас нет факторов, которые могли бы существенно повлиять на курс. Поэтому резких колебаний в ближайшее время не ожидают.

Однако курс евро в Украине формируется под влиянием мирового рынка. Поэтому прогнозировать ситуацию с ним становится достаточно трудно.

Соотношение евро к доллару будет находиться в пределах 1,16 – 1,17. Однако только при отсутствии скачков цен на нефть и обострения конфликта на Ближнем Востоке.