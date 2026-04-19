19 апреля, 11:56
Курс валют в конце недели: сколько стоят доллар и евро в обменниках 19 апреля

Валерия Моргун
Основные тезисы
  • Официальный курс доллара на 19 апреля на 19 апреля составляет 43,63 гривны, а евро – 51,42 гривны, тогда как в банках и обменниках курс отличается.
  • На черном рынке покупка доллара стоит 43,93 гривны, а евро – 51,70 гривны, причем ситуация на валютном рынке не предусматривает резких изменений в конце апреля.

В воскресенье, 19 апреля, официальный курс доллара составляет 43,63 гривны, а евро – 51,42 гривны. Однако в банках, обменниках курс отличается от того, который установил регулятор.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 19 апреля, как сообщает "Минфин", покупка доллара в банках проходит в среднем по 43,60 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,20 гривны (+1 копейка).
  • Покупка евро проходит по 51,40 гривны (без изменений), а продажа – по 52,25 гривны (-2 копейки).

Какова стоимость валют на черном рынке?

  • Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,93 гривны (+2 копейки), а продажа – по 43,93 гривны (-2 копейки)
  • В то же время покупка евро проходит по 51,70 гривны (+3 копейки), а продажа – по 52,00 гривны (+10 копеек).

Какой курс в обменниках?

  • По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,10 гривен (-7 копеек), а продают – по 43,90 гривны (-33 копейки).
  • Евро покупают по 51,28 гривны (без изменений), а продают – по 52,16 гривны (без изменений).

Что происходит на валютном рынке?

  • В конце апреля ситуация на валютном рынке не предусматривает резких изменений. В частности разница между ценами покупки и продажи будет оставаться незначительной.
  • Однако по состоянию на сейчас нет факторов, которые могли бы существенно повлиять на курс. Поэтому резких колебаний в ближайшее время не ожидают.
  • Однако курс евро в Украине формируется под влиянием мирового рынка. Поэтому прогнозировать ситуацию с ним становится достаточно трудно.
  • Соотношение евро к доллару будет находиться в пределах 1,16 – 1,17. Однако только при отсутствии скачков цен на нефть и обострения конфликта на Ближнем Востоке.