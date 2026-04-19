Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 19 апреля, как сообщает "Минфин", покупка доллара в банках проходит в среднем по 43,60 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,20 гривны (+1 копейка).
- Покупка евро проходит по 51,40 гривны (без изменений), а продажа – по 52,25 гривны (-2 копейки).
Какова стоимость валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,93 гривны (+2 копейки), а продажа – по 43,93 гривны (-2 копейки)
- В то же время покупка евро проходит по 51,70 гривны (+3 копейки), а продажа – по 52,00 гривны (+10 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,10 гривен (-7 копеек), а продают – по 43,90 гривны (-33 копейки).
- Евро покупают по 51,28 гривны (без изменений), а продают – по 52,16 гривны (без изменений).
Что происходит на валютном рынке?
- В конце апреля ситуация на валютном рынке не предусматривает резких изменений. В частности разница между ценами покупки и продажи будет оставаться незначительной.
- Однако по состоянию на сейчас нет факторов, которые могли бы существенно повлиять на курс. Поэтому резких колебаний в ближайшее время не ожидают.
- Однако курс евро в Украине формируется под влиянием мирового рынка. Поэтому прогнозировать ситуацию с ним становится достаточно трудно.
- Соотношение евро к доллару будет находиться в пределах 1,16 – 1,17. Однако только при отсутствии скачков цен на нефть и обострения конфликта на Ближнем Востоке.