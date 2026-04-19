Курс валют наприкінці тижня: скільки коштують долар та євро в обмінниках 19 квітня

У неділю, 19 квітня, офіційний курс долара становить 43,63 гривні, а євро – 51,42 гривні. Однак у банках, обмінниках курс відрізняється від того, який встановив регулятор.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 19 квітня, як повідомляє "Мінфін", купівля долара в банках проходить у середньому по 43,60 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,20 гривні (+1 копійка).

Купівля євро проходить по 51,40 гривні (без змін), а продаж – по 52,25 гривні (-2 копійки). Яка вартість валют на чорному ринку? Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,93 гривні (+2 копійки), а продаж – по 43,93 гривні (-2 копійки)

(+2 копійки), а продаж – по (-2 копійки) Водночас купівля євро проходить по 51,70 гривні (+3 копійки), а продаж – по 52,00 гривні (+10 копійок). Який курс в обмінниках? За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,10 гривень (-7 копійок), а продають – по 43,90 гривні (-33 копійки).

Євро купують по 51,28 гривні (без змін), а продають – по 52,16 гривні (без змін). Що відбувається на валютному ринку? Наприкінці квітня ситуація на валютному ринку не передбачає різких змін. Зокрема різниця між цінами купівлі та продажу залишатиметься незначною.

Проте станом на зараз немає чинників, які могли б суттєво вплинути на курс. Тому різких коливань найближчим часом не очікують.

Проте курс євро в Україні формується під впливом світового ринку. Тому прогнозувати ситуацію з ним стає досить важко.

Співвідношення євро до долара перебуватиме в межах 1,16 – 1,17. Однак лише за відсутності стрибків цін на нафту та загострення конфлікту на Близькому Сході.