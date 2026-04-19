19 квітня, 11:56
Курс валют наприкінці тижня: скільки коштують долар та євро в обмінниках 19 квітня
Основні тези
- Офіційний курс долара на 19 квітня становить 43,63 гривні, а євро – 51,42 гривні, тоді як у банках та обмінниках курс відрізняється.
- На чорному ринку купівля долара коштує 43,93 гривні, а євро – 51,70 гривні, причому ситуація на валютному ринку не передбачає різких змін наприкінці квітня.
У неділю, 19 квітня, офіційний курс долара становить 43,63 гривні, а євро – 51,42 гривні. Однак у банках, обмінниках курс відрізняється від того, який встановив регулятор.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 19 квітня, як повідомляє "Мінфін", купівля долара в банках проходить у середньому по 43,60 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,20 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро проходить по 51,40 гривні (без змін), а продаж – по 52,25 гривні (-2 копійки).
Яка вартість валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,93 гривні (+2 копійки), а продаж – по 43,93 гривні (-2 копійки)
- Водночас купівля євро проходить по 51,70 гривні (+3 копійки), а продаж – по 52,00 гривні (+10 копійок).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,10 гривень (-7 копійок), а продають – по 43,90 гривні (-33 копійки).
- Євро купують по 51,28 гривні (без змін), а продають – по 52,16 гривні (без змін).
Що відбувається на валютному ринку?
- Наприкінці квітня ситуація на валютному ринку не передбачає різких змін. Зокрема різниця між цінами купівлі та продажу залишатиметься незначною.
- Проте станом на зараз немає чинників, які могли б суттєво вплинути на курс. Тому різких коливань найближчим часом не очікують.
- Проте курс євро в Україні формується під впливом світового ринку. Тому прогнозувати ситуацію з ним стає досить важко.
- Співвідношення євро до долара перебуватиме в межах 1,16 – 1,17. Однак лише за відсутності стрибків цін на нафту та загострення конфлікту на Близькому Сході.