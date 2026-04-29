Доллар и евро снова подорожали: как изменится официальный курс валют 30 апреля в Украине
- Официальный курс доллара на 30 апреля составит 44,08 гривны, а евро – 51,58 гривны.
- Эксперты прогнозируют, что стабильность курса доллара сохранится, тогда как курс евро может зависеть от мировых событий.
Национальный банк уже установил официальный курс валют на четверг, 29 апреля. Рассказываем, как изменятся доллар и евро для украинцев.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 29 апреля торгуется по 44,07 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 28 апреля. В то же время официальный курс евро составляет 51,49 гривны. Это означает, что его цена упала еще 27 копеек, сообщает Нацбанк.
А уже 30 апреля курс будет таким:
- доллар – 44,08 гривны (+1 копейка);
- евро – 51,58 гривны (+ 9 копеек).
Какой курс валют в обменниках?
Покупка доллара 29 апреля в банках в среднем проходит по 43,80 гривны (без изменений по сравнению с 28 апреля), а продажа – по 44,29 гривны (тоже без изменений). Об этом свидетельствует информация Минфина.
В то же время покупка евро стоит в среднем 51,25 гривны (-5 копеек), а продажа – 51,92 гривны (+3 копейки).
Что известно о курсе валют на черном рынке?
- На черном рынке покупка доллара в среднем проходит по 43,90 гривны (-2 копейки), а продажа – по 44,00 гривны (без изменений).
- Покупка евро происходит по 51,50 гривны (без изменений по сравнению с предыдущим днем), а продажа – по 51,75 гривны (тоже без изменений).
Какой курс предлагают в обменниках?
- В обменниках ситуация с долларом сейчас такая: покупают валюту в среднем по 43,49 гривны (-3 копейки), а продают – по 43,98 гривны (-4 копейки). Об этом говорится на сайте finance.ua.
- Покупка евро стоит в среднем 51,37 гривны (+1 копейка), а продажа – 51,84 гривны (+2 копейки).
Что еще стоит знать о курсе валют в Украине?
Национальный банк в дальнейшем будет придерживаться режима "управляемой гибкости". Эксперт Тарас Лесовой рассказал, что это должно обеспечить относительную стабильность курса доллара. По евро: чем дороже будет валюта в мире, тем дороже будет в Украине. Также на ситуацию могут повлиять события на Ближнем Востоке.
Эксперт Александр Паращий считает, что в ближайшее время украинцы не увидят отметки курса доллара на уровне 45 гривен, а курса евро – отметку в 52 гривны. Но валюта все же может достичь таких показателей. Однако в конце 2026 года.