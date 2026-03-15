Курс доллара и евро 15 марта: сколько стоит валюта в конце недели

В воскресенье, 15 марта, официальный курс доллара составляет 44,17 гривны. В то же время официальный курс евро остановился на отметке в 50,96 евро. В частности в последний день изменилась цены и в банках, а также в обменниках.

Какой курс валют в банках?

Курс обмена валют в банках традиционно демонстрирует Минфин.

По состоянию на утро 15 марта банки предлагают купить доллар по 43,97 гривны (+4 копейки), тогда как продажа составляет 44,50 гривен (+3 копейки).

Покупка же евро обойдется в 50,50 гривен (без изменений), тогда как продают валюту за 51,47 гривны (+9 копеек).

Какой курс валют на черных рынках?

На черных рынках 15 марта покупка валют средняя покупка доллара сейчас 44,40 гривен (без изменений). Продать валюту можно за 44,41 гривны (+1 копейка).

В то же время покупка евро составляет 51,10 гривен (+1 копейка), а продажа – 51,36 гривны (-4 копейки).

Какой курс валют в обменниках?

Согласно данным finance.ua, в обменниках доллар можно купить примерно за 43,77 гривны (-4 копейки), тогда как продажа составляет 44,54 гривны (+1 копейка).

Покупку евро в обменных проводят по цене 50,77 гривны (-51 копейка), а продажа составляет – 51,48 гривны (-34 копейки).

Обратите внимание! Ситуация на валютных рынках, в частности мировых, будет зависеть от геополитической ситуации, в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Именно они спровоцировали также и рост цен на нефть и топливо не только в Украине, но и во всем мире.

