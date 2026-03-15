Курс долара та євро 15 березня: скільки коштує валюта наприкінці тижня

У неділю, 15 березня, офіційний курс долара становить 44,17 гривні. Водночас офіційний курс євро зупинився на позначці у 50,96 євро. Зокрема в останній день змінилась ціни й у банках, а також в обмінниках.

Який курс валют у банках?

Курс обміну валют у банках традиційно демонструє Мінфін.

Читайте також У валюті чи гривні: які депозити є вигіднішими для українців

Станом на ранок 15 березня банки пропонують купити долар по 43,97 гривні (+4 копійки), тоді як продаж становить 44,50 гривень (+3 копійки).

Купівля ж євро обійдеться у 50,50 гривень (без змін), тоді як продають валюту за 51,47 гривні (+9 копійок).

Який курс валют на чорних ринках?

На чорних ринках 15 березня купівля валют середня купівля долара наразі 44,40 гривень (без змін). Продати валюту можна за 44,41 гривні (+1 копійка).

Водночас купівля євро становить 51,10 гривень (+1 копійка), а продаж – 51,36 гривні (-4 копійки).

Який курс валют в обмінниках?

Згідно з даними finance.ua, в обмінниках долар можна купити приблизно за 43,77 гривні (-4 копійки), тоді як продаж становить 44,54 гривні (+1 копійка).

Купівлю євро в обмінних проводять за ціною 50,77 гривні (-51 копійка), а продаж становить – 51,48 гривні (-34 копійки).

Зверніть увагу! Ситуація на валютних ринках, зокрема світових, залежатиме від геополітичної ситуації, у зв'язку з бойовими діями на Близькому Сході. Саме вони спровокували також й зростання цін на нафту та пальне не тільки в Україні, але й в усьому світі.

Що ще слід знати про курси валют?