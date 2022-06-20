Курс в обменниках и на черном рынке: сколько стоят доллар и евро

На наличном рынке по состоянию на 20 июня снова поменялась динамика. Сколько стоит доллар и евро в обменниках, банках и на черном рынке – читайте дальше.

Курс валют в банках

Согласно данным Минфина , по состоянию на понедельник, 20 июня, наличный курс доллара США в украинских банках в среднем колеблется на уровне 35,20 гривны за доллар при покупке (без изменений). В то время как продают валюту в банках за 35,82 гривны за доллар (-8 копеек).

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Евро банки покупают за 36,80 гривны (+3 копейки), а продают в среднем за 37,75 гривны за евро (+1 копейку);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,41 гривны , а продают – за 35,56 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – за , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,30 гривны и продажа – 37,50 гривны .

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,50 гривны , а продажа – 35,60 гривны.

, а продажа – Евро продают по 37,30 гривны , а покупают за 37,50 гривны.

Позиция НБУ

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу ситуацию с курсом валют после начала войны России в Украине. Она добавила, что важный фактор на валютном рынке – это соотношение предложения и спроса.

К тому же, Рожкова убеждена, что после завершения войны Украина не будет сама разбираться со своими вызовами. А с восстановлением страны и восстановлением экономики стабилизируется ситуация и по другим вопросам.

Кроме того, первая замглавы Нацбанка рассказала, что Россия использует тактику 2014 года по отношению к украинской гривне. В частности, враг делает все, чтобы заставить людей во временно оккупированных регионах перейти на рубль. Однако НБУ пытается помогать украинским банкам как можно дольше работать на этих территориях.

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