Курс валют в Украине: какая цена доллара и евро в банках и обменниках

Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Как изменились курсы иностранных валют в обменниках, банках и черном рынке – читайте дальше.

По данным Минфина, по состоянию на 10 июня наличный курс доллара в банках Украины в среднем колеблется на уровне 34,80 гривны за доллар при покупке. В то время как продают валюту по 35,50 гривны за доллар. За день этот показатель не поменялся.

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Курсы трех других иностранных валют на рынке:

покупка – 36,70 гривны за евро, продажа – 37,80 гривны за евро;

за евро, продажа – за евро; покупка – 7,50 гривны за злотый, продажа – 8,15 гривны за злотый;

за злотый, продажа – за злотый; покупка – 40,62 гривны за фунт стерлингов, продажа – 44,50 гривны за фунт стерлингов.

Актуальный курс в обменниках

На сегодняшний день средний курс покупки евро остановился на уровне 37,37 гривны за евро, что на 1 копейку больше, чем в четверг. А вот продают денежную единицу ЕС за 37,65 гривны. Это на 1 копейку больше, чем днем ранее, согласно данным Finance.ua. Котировки украинской гривны к доллару США колеблются на уровне 35,09 – 35,27 гривны за доллар соответственно.

В то же время курс фунта стерлинга в обменниках остановился в диапазоне 43,15 – 45,72 гривны за британскую валюту, тогда как польский злотый торгуется на уровне:

покупка – 7,96 гривны за злотый;

за злотый; продажа – 8,19 гривны за злотый.

Курс валют на "черном" рынке

10 июня на "черном рынке" доллар США покупают по цене на уровне 35,15 гривны за доллар. В то время как продают эту валюту по 35,30 гривны за доллар. Через день эти показатели не изменились. Курсы евро и польского злотого колеблются на следующих уровнях:

покупка – 37,40 гривны за евро, продажа – 37,65 гривны за евро, что на 10 копеек меньше, чем днем ранее;

за евро, продажа – за евро, что на 10 копеек меньше, чем днем ранее; покупка – 8 гривен за злотый, продажа – 8,19 гривны за злотый. Это на 1 копейку больше 9 июня.

В то время как фунт стерлингов покупают на "черном рынке" за 43 гривны как в прошлый день, а продают валюту по цене 44,50 гривны за фунт, что на 35 копеек меньше, сообщает портал "Минфин".

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