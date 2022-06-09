Ситуация в обменниках и на черном рынке: сколько стоят доллар и евро

Ситуация на валютном рынке остается стабильной. О колебаниях курса иностранных валют в обменниках, банках и на черном рынке читайте дальше.

По данным Минфина, по состоянию на 9 июня наличный курс доллара в банках Украины в среднем колеблется на уровне 34,80 гривны за доллар при покупке. В то время как продают валюту за 35,50 гривны за доллар. За день этот показатель не поменялся.

Важно Инфляция в ЕС: чего можно ожидать от Европейского центробанка

Курсы трех других иностранных валют на рынке:

покупка – 36,80 гривны за евро, продажа – 37,80 гривны за евро;

за евро, продажа – за евро; покупка – 7,50 гривны за злотый, продажа – 8,12 гривны за злотый;

за злотый, продажа – за злотый; покупка – 41 гривна за фунт стерлингов, продажа – 44,30 гривны за фунт стерлингов.

Актуальный курс в обменниках

По состоянию на 9 июня, средний курс покупки евро остановился на уровне 37,36 гривны за евро. В то время как продают денежную единицу ЕС за 37,64 гривны, согласно данным Finance.ua. Котировки украинской гривны к доллару США колеблются на уровне 35,08 – 35,23 гривны за доллар соответственно.

В то же время, курс фунта стерлинга в обменниках остановился в диапазоне 43,41 – 45,35 гривны за британскую валюту, тогда как для польского злотого следующие данные:

покупка – 8,01 гривны за злотый;

за злотый; продажа – 8,18 гривны за злотый.

Курс валют на "черном" рынке

На момент создания этого материала доллар США покупают по цене на уровне 35,15 гривны за доллар. В то время как продают эту нацвалюту за 35,30 гривны за доллар. В то время как курсы евро и польского злотого колеблются на следующих уровнях:

покупка – 37,40 гривны за евро, продажа – 37,75 гривны за евро;

за евро, продажа – за евро; покупка – 8 гривен за злотый, продажа – 8,18 гривны за злотый.

В то же время фунт стерлингов сегодня покупают на "черном рынке" за 43 гривны, а продают валюту по цене на уровне 44,85 гривны за фунт, сообщает портал "Минфин".

Актуально – Зеленский встретился с сыном миллиардера Баффета: смотреть видео