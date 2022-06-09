Ситуация в обменниках и на черном рынке: сколько стоят доллар и евро
Ситуация на валютном рынке остается стабильной. О колебаниях курса иностранных валют в обменниках, банках и на черном рынке читайте дальше.
По данным Минфина, по состоянию на 9 июня наличный курс доллара в банках Украины в среднем колеблется на уровне 34,80 гривны за доллар при покупке. В то время как продают валюту за 35,50 гривны за доллар. За день этот показатель не поменялся.
Важно Инфляция в ЕС: чего можно ожидать от Европейского центробанка
Курсы трех других иностранных валют на рынке:
- покупка – 36,80 гривны за евро, продажа – 37,80 гривны за евро;
- покупка – 7,50 гривны за злотый, продажа – 8,12 гривны за злотый;
- покупка – 41 гривна за фунт стерлингов, продажа – 44,30 гривны за фунт стерлингов.
Актуальный курс в обменниках
По состоянию на 9 июня, средний курс покупки евро остановился на уровне 37,36 гривны за евро. В то время как продают денежную единицу ЕС за 37,64 гривны, согласно данным Finance.ua. Котировки украинской гривны к доллару США колеблются на уровне 35,08 – 35,23 гривны за доллар соответственно.
В то же время, курс фунта стерлинга в обменниках остановился в диапазоне 43,41 – 45,35 гривны за британскую валюту, тогда как для польского злотого следующие данные:
- покупка – 8,01 гривны за злотый;
- продажа – 8,18 гривны за злотый.
Курс валют на "черном" рынке
На момент создания этого материала доллар США покупают по цене на уровне 35,15 гривны за доллар. В то время как продают эту нацвалюту за 35,30 гривны за доллар. В то время как курсы евро и польского злотого колеблются на следующих уровнях:
- покупка – 37,40 гривны за евро, продажа – 37,75 гривны за евро;
- покупка – 8 гривен за злотый, продажа – 8,18 гривны за злотый.
В то же время фунт стерлингов сегодня покупают на "черном рынке" за 43 гривны, а продают валюту по цене на уровне 44,85 гривны за фунт, сообщает портал "Минфин".
Актуально – Зеленский встретился с сыном миллиардера Баффета: смотреть видео