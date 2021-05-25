Курс валют на 25 мая: НБУ установил новую стоимость доллара и евро

На вторник, 25 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар продолжает падать относительно украинской гривны, тогда как евро вернулось к росту.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 25 мая, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,42 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты вновь пошла вверх. Курс остановился на отметке 33,49, что на 2 копейки больше, чем в последнюю пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,43 – 27,45.

Евро – 33,52 – 33,55.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,35 гривны, продажа – 27,54 гривны.

Евро: покупка – 33,20 гривны, продажа – 33,56 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет Министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

гривны за доллар. МВФ прогнозирует, что курс национальной валюты США в течение 2021 оставаться на уровне 27,98 .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики финансисты ожидают, что среднегодовой курс гривны будет на уровне 27,90 за доллар, а в конце года курс остановиться на уровне 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года курс остановиться на уровне гривны. В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году американский доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала