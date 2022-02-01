Доллар и евро продолжают стремительно падать в цене: курс валют на 1 февраля
1 февраля 2022 , 08:39Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают ослабевать по отношению к украинской гривне.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,46 гривны, что на 32 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже упала. Курс евро остановился на уровне 31,75 гривны, что на 28 копеек меньше, чем в понедельник.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,37 – 28,39.
- Евро – 31,75 – 31,77.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,28 гривны, продажа – 28,59 гривны.
- Евро: покупка – 31,54 гривны, продажа – 32,03 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.