Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,46 гривні, що на 32 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти теж впала. Курс євро зупинився на рівні 31,75 гривні, що на 28 копійок менше, ніж у понеділок.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 28,37 – 28,39.

Євро – 31,75 – 31,77.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 28,28 гривні, продаж – 28,59 гривні.

Євро: купівля – 31,54 гривні, продаж – 32,03 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу