Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,46 гривны, что на 32 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Простые Правила формирования собственного бюджета: как достичь финансовой стабильности

Стоимость европейской валюты тоже упала. Курс евро остановился на уровне 31,75 гривны, что на 28 копеек меньше, чем в понедельник.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,37 – 28,39.

Евро – 31,75 – 31,77.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,28 гривны, продажа – 28,59 гривны.

Евро: покупка – 31,54 гривны, продажа – 32,03 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.