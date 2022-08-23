Индекс доллара США продолжает расти на рынке, хотя с начала дня несколько лишился позиции. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

23 августа Индекс доллара США колеблется на уровне 108,88, согласно данным Yahoo! Finance. Это больше, чем днем ранее, но с начала сегодняшней торговой сессии этот показатель потерял 0,16%. Индекс начал торговый день на уровне 109. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США:

  • максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;
  • тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.