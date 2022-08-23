Индекс доллара США продолжает расти на рынке, хотя с начала дня несколько лишился позиции. Торги продолжаются круглосуточно.

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23 августа Индекс доллара США колеблется на уровне 108,88, согласно данным Yahoo! Finance. Это больше, чем днем ранее, но с начала сегодняшней торговой сессии этот показатель потерял 0,16%. Индекс начал торговый день на уровне 109. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США:

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на рынке колеблется на уровне 108,73, по данным WSJ. С начала дня он потерял 0,29%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он пошел на 1,41%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 6,73%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 13,28%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 17,03%.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США почти вплотную приблизился к максимальному уровню за год. В целом на прошлой неделе этот показатель пошел вверх на 2,33%, что является лучшим недельным ралли на рынке с апреля 2022 года.

На эту динамику влияют эксперты из Федерального резерва, отмечающие, что стоит сделать еще больше шагов для того, чтобы унять рекордную за десятилетие инфляцию, пишет US News.

На одной из последних встреч банкиров из Федерального резерва в июле заявили, что видят лишь незначительные признаки ослабления инфляции в стране. Согласно последнему протоколу, темпы поднятия базовой ставки могут замедлиться, но вряд ли речь идет о переходе к уменьшению этого показателя в 2023 году The Economic Times.