Індекс долара США продовжує зростати на ринку, хоча з початку дня дещо втратив позиції. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

23 серпня Індекс долара США коливається на рівні 108,88, згідно з даними Yahoo!Finance. Це більше ніж днем раніше, але з початку сьогоднішньої торгової сесії цей показник втратив 0,16%. Індекс почав торговий день на рівні 109. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:

  • максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
  • тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.