Ситуация неравномерная: как меняется доллар, относительно других валют
- Доллар в Азии стабилизировался из-за ожидания снижения ставок ФРС.
- Евро выросло на 0,04% до 1,1699 доллара, японская иена осталась стабильной, а австралийский доллар снизился на 0,1% до 0,66095.
В четверг доллар в Азии стабилизировался. Это произошло после того, как вследствие падения закупочных цен в США, увеличилось ожидание снижения ставок ФРС.
Что влияет на курс доллара?
Индекс доллара вырос на 0,1% до 97,83. Увеличение этого показателя ощутимо уже 3 день подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Рынки торгуют на ожиданиях, что перспектива смягчения политики ФРС является неизбежной, и единственным вопросом, что остается, является масштаб этого,
– говорится в сообщении Reuters.
Обратите внимание! Трейдеры ожидают снижения ставки на 50 базисных пунктов. Уменьшение на 25 они называют "решенным вопросом".
Нужно понимать, что ситуация с ФРС сейчас напряженная. Ведь Трамп посягнул на независимость этого учреждения. Речь идет о том, как американский президент пытался уволить члена правления ФРС Лизу Кук. Можно предположить, что Трамп хочет "убрать" ее до заседания Центробанка США, которое состоится на следующей неделе.
Стивен Миран также приблизился к тому, чтобы стать председателем Федеральной резервной системы, что способствовало усилиям Трампа по осуществлению более прямого контроля над политикой процентных ставок,
– указывает издание.
Каково соотношение доллара к другим валютам?
- Накануне заседания ЕЦБ, евро выросло на 0,04%, достигнув 1,1699 доллара. Отметим, что Центробанк Европы изменение ставок не планирует.
- Доллар относительно японской валюты неизменен, он и в дальнейшем стоит 147,43 иены.
- А вот австралийский доллар снизился на 0,1%, достигнув 0,66095 американской валюты. Это довольно закономерно. Ведь в среду австралийский доллар достиг максимума, начиная с ноября.
Что происходит с курсом доллара в Украине?
По состоянию на 11 сентября курс доллара ощутимо подорожал. В частности, в банке американская валюта в среднем стоила 41 гривну при покупке и 41,50 гривны при продаже, обменнике – 41,13 гривны при покупке и 41,40 гривны при продаже.
Согласно прогнозам, с 8 по 14 сентября курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны, а на наличном рынке – 41,20 – 41,60 гривны. Резких колебаний в этот период ожидать не стоит.
Общая ситуация на валютном рынке будет стабильна. Колебания доллара ожидаются незначительные. Предположительно, американская валюта будет находиться в диапазоне – 41,60 – 42 гривны за доллар.