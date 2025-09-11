У четвер долар в Азії стабілізувався. Це сталося після того, як внаслідок падіння закупівельних цін у США, збільшилось очікування зниження ставок ФРС.

Що впливає на курс долара?

Індекс долара зріс на 0,1% до 97,83. Збільшення цього показника відчутне вже 3 день поспіль, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ринки торгують на очікуваннях, що перспектива пом'якшення політики ФРС є неминучою, і єдиним питанням, що залишається, є масштаб цього,

– йдеться у повідомленні Reuters.

Зверніть увагу! Трейдери очікують зниження ставки на 50 базисних пунктів. Зменшення на 25 вони називають "розв'язаним питанням".

Потрібно розуміти, що ситуація з ФРС зараз напружена. Адже Трамп посягнув на незалежність цієї установи. Йдеться про те, як американський президент намагався звільнити члена правління ФРС Лізу Кук. Виглядає так, що Трамп хоче "прибрати" її до засідання Центробанку США, яке відбудеться наступного тижня.

Стівен Міран також наблизився до того, щоб стати головою Федеральної резервної системи, що сприяло зусиллям Трампа щодо здійснення більш прямого контролю над політикою процентних ставок,

– вказує видання.

Яке співвідношення долара до інших валют?

Напередодні засідання ЄЦБ, євро зросло на 0,04%, сягнувши 1,1699 долара. Зазначимо, що Центробанк Європи зміну ставок не планує.

Долар щодо японської валюти незмінний, він і надалі коштує 147,43 єни.

А от австралійський долар знизився на 0,1%, сягнувши 0,66095 американської валюти. Це доволі закономірно. Адже в середу австралійський долар сягнув максимуму, починаючи з листопада.

Що відбувається з курсом долара в Україні?