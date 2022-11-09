Несмотря на лучший период почти за 40 лет: что происходит с долларом США
Доллар торгуется на достаточно сильных позициях, хотя ослаб относительно некоторых валют. О последних изменениях на рынке –читайте в материале 24 канала.
Индекс доллара США на торгах в среду, 9 ноября демонстрирует положительную динамику.
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В то же время, американская валюта сумела стабилизироваться на самом слабом уровне против евро почти за 2 месяца, поскольку инвесторы ожидают результатов промежуточных выборов и новых данных по инфляции в США, пишет Reuters.
Динамика доллара США на рынке
На этот момент, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 109,86, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,20%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,88, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что происходит с другими валютами
Позиции евро практически не изменились на рынке. В общей сложности эта валюта торгуется на уровне близком к максимуму с 13 сентября. Японская иена укрепила свои позиции по отношению к доллару. Курс американской валюты упал до минимума за этот месяц. Reuters. Интересно, что только в сентябре японская национальная валюта обрушилась до самого слабого уровня за более 30 лет.
Британский фунт во время торгов в среду вернулся к падению, хотя три дня фиксировали противоположную динамику. Это произошло накануне новых данных об инфляции в США и очередном финансовом отчете правительства Великобритании, которое должны обнародовать на следующей неделе.
Больше об актуальной ситуации на рынке:
- В ходе торгов котировки колебались в диапазоне 109,45 – 110,07, согласно данным Yahoo!Finance;
- В целом на прошлой неделе доллар США был под давлением из-за прогнозов дальнейшей монетарной политики Федерального резерва и ослабления коронавирусных ограничений Китая, который является второй экономикой мира. Reuters;
- Несмотря на все 2022 год стал для Индекса доллара США лучшим годом почти за 4 десятилетия;
- В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".