Попри найкращий період майже за 40 років: що відбувається з доларом США

Долар торгується на досить сильних позиціях, хоча ослаб стосовно деяких валют. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США на торгах у середу, 9 листопада, демонструє позитивну динаміку.

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Водночас американська валюта зуміла стабілізуватися на найслабшому рівні проти євро майже за 2 місяці, оскільки інвестори очікують результатів проміжних виборів та нових даних щодо інфляції у США, пише Reuters.

Динаміка долара США на ринку

На цю мить, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 109,86, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,20%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,88, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що відбувається з іншими валютами

Позиції євро майже не змінилися на ринку. Загалом ця валюта торгується на рівні близькому до максимуму з 13 вересня. Натомість японська єна зміцнила свої позиції щодо долара. Курс американської валюти впав до мінімуму за цей місяць, інформує Reuters. Цікаво, що лише у вересні японська національна валюта обвалилася до найслабшого рівня за понад 30 років.

Британський фунт під час торгів у середу повернувся до падіння, хоча до цього три дні фіксували протилежну динаміку. Це сталося напередодні нових даних про інфляцію у США та чергового фінансового звіту уряду Великої Британії, який мають оприлюднити на наступному тижні.

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