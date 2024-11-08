Доллар дешевеет и дорожает одновременно: что происходит на рынке

Доллар зафиксировал новые потери на рынке на фоне новостей из США. На рынке пытаются понять, как победа Дональда Трампа повлияет на крупнейшую экономику мира.

Курс доллара на сегодня

Во время торгов в пятницу, 8 ноября, доллар США демонстрирует отрицательную динамику. В то же время валюта на пути, чтобы завершить безумную неделю с ростом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доллар США потерял позиции на рынке на предыдущей сессии, поскольку трейдеры закрывали прибыльные ставки на президентство Трампа после его победы на выборах.

Рынки все еще оценивают перспективы второго президентского срока Дональда Трампа. В частности, речь идет о том, что это означает для американской экономики и процентных ставок. Напомним, что 6 ноября доллар США зафиксировал самый большой дневной прирост с марта 2020 года.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,52;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США торгуется на уровне до 104,44, по данным Yahoo!Finance. Сейчас этот показатель ослаб на 0,07%. Диапазон колебания за день составляет 104,43 – 104,46.

Фунт стерлингов торговался на уровне 1,2970 доллара после падения до почти трехмесячного минимума в начале недели. В четверг валюта подорожала на 0,8% после решения Банка Англии по снижению процентных ставок в стране.

Позиции евро снизились на 0,3% за неделю. Важным фактором влияния стал политический кризис в Германии, являющейся крупнейшей экономикой Еврозоны. Дело в том, коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем развалилась поздно вечером в среду, привела к падению курса.