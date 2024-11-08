Курс долара на сьогодні

Під час торгів у п'ятницю, 8 листопада, долар США демонструє від'ємну динаміку. Водночас валюта на шляху, аби завершити шалений тиждень зі зростанням. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Долар США втратив позиції на ринку на попередній сесії, оскільки трейдери закривали прибуткові ставки на президентство Трампа після його перемоги на виборах.

Ринки все ще оцінюють перспективи другого президентського терміну Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про те, що це означає для американської економіки та процентних ставок. Нагадаємо, що 6 листопада долар США зафіксував найбільший денний приріст з березня 2020 року.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 106,52;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США торгується на рівні до 104,44, за даними Yahoo!Finance. Наразі цей показник ослаб на 0,07%. Діапазон коливання за день становить 104,43 – 104,46.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2970 долара після падіння до майже тримісячного мінімуму на початку тижня. У четвер валюта подорожчала на 0,8% після рішення Банку Англії щодо зниження процентних ставок в країні.

Позиції євро знизилися на 0,3% за тиждень. Важливим фактором впливу стала політична криза в Німеччині, що є найбільшою економікою Єврозони. Річ у тому, коаліція на чолі з канцлером Олафом Шольцем розвалилася пізно ввечері в середу, призвела до падіння курсу.