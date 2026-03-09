Курс снова "лихорадит": что происходит с долларом и евро в начале недели

В понедельник, 9 марта, официальный курс доллара в Украине составляет 43,72 гривны, а евро – 50,54 гривны. Однако в банках и обменниках цена валюты несколько отличается.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 9 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,45 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,03 гривны (+5 копеек).

Покупка евро проходит по 50,30 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,20 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,90 гривны (-10 копеек), а продажа – по 44 гривны (-10 копеек).

Зато покупка евро проходит по 51 гривны (-13 копеек), а продажа – по 51,36 гривны (-19 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,60 гривны (+44 копейки), а продают – по 44,23 гривны (+7 копеек).

Евро покупают по 50,90 гривны (+30 копеек), а продают – по 51,50 гривны (без изменений).

Что будет с рынком валюты в Украине?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что посреди марта валютный рынок войдет в более спокойный и сбалансированный период.

Хаотических курсовых всплесков станет меньше, а большую роль в формировании курса снова будут играть рыночные факторы – соотношение спроса и предложения. В то же время Нацбанк, даже несколько ослабив свое прямое влияние, и в дальнейшем будет внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать на возможные угрозы.

В период с 9 по 15 марта на наличном рынке коридоры валютных колебаний для курса доллара составляют 42,5 – 43,5 гривны, тогда как для евро – от 49 до 51 гривны.