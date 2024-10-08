Доллар оказался под давлением и получил поддержку одновременно

Доллар теряет позиции на рынке. На американскую валюту влияют новости из США и Ближнего Востока.

Что влияет на курс доллара

Во вторник, 8 октября, доллар продолжает терять позиции на рынке. Американская валюта также отошла от максимума за 7 недель после того, как инвесторы по-новому оценили перспективы дальнейшего снижения процентных ставок в США, пишет Reuters.

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В то же время геополитическое напряжение на Ближнем Востоке также влияет на рынке валют 2%. В частности, это поддержка для доллара, который называют активом-навес.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США потерял 0,2% на рынке, упав до 102,31, по данным Reuters. На момент создания этого материала, индекс колеблется на уровне 102,36, потеряв 0,17%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 102,29 – 102 29 102,49.