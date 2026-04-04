Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро субботы, 4 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,47 гривны (-3 копейки), а продажа по 44 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,73 гривны (+3 копейки), а продажа – по 43,75 гривны (-5 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,96 гривны (-17 копеек), а продают – по 43,83 гривны (без изменений).

Чем опасно затягивание войны в Иране?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин среди нескольких возможных сценариев предположил, что долгая война на Ближнем Востоке может положить начало мировому кризису, который постепенно будет втягивать новых участников.

Для Украины это будет означать ослабление гривны. Правда, ситуацию будет "спасать" кредит от ЕС на 90 миллиардов гривен, ведь такое финансирование поможет стабилизировать нацвалюту.

По прогнозу эксперта, в таком случае доллар может стоить 44 – 45 гривен, а евро – от 50,5 до 51,5 гривны.