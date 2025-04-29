Почему доллар растет в цене

Во вторник, 29 апреля, доллар США продолжает расти в цене. Доллар торгуется выше важного ценового уровня, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Инвесторы сегодня тщательно следят за развитием ситуации вокруг мировой торговли. В частности, Китай заявил, что не ведет торговых переговоров с США. В то же время глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что многие ведущие торговые партнеры США сделали "очень хорошие" предложения по тарифам. Кроме того, он добавил, что торговое соглашение с Индией могут объявить в ближайшем будущем.

Тогда как инвесторы ожидают ряд отчетов, которые помогут понять состояние экономики США. Речь идет о ВВП США за первый квартал 2025 года, отчеты по инфляции и рынка труда в США.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США, на данный момент, колеблется на уровне 99,11. Доллар подорожал на 0,10%, по данным MarketWatch. В течение торгового дня доллара США колебался в диапазоне от 98,95 до 99,37.

Напомним, доллар зафиксировал самый большой обвал за более чем 50 лет за первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента США. Индекс доллара США упал на 9%.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: