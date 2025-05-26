Доллар обвалился до нового минимума на рынке

Доллар США продолжает падать в цене. Кроме того, валюта упала до нового минимума на рынке. На динамику доллара влияет ряд решений Трампа и настроения инвесторов.

Почему падает доллар сегодня

В понедельник, 26 мая, доллар США фиксирует новые потери на рынке. Американская валюта даже опустилась ниже отметки в 90, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. Более того, доллар упал до минимума за более чем месяц.

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На рынок валют влияют новые решения Трампа относительно торгов с ЕС. Во-первых, Трамп отказался от идеи о введении тарифов на уровне 50% для блока до 9 июля. Во-вторых, президент США заявил о продолжении торговых переговоров с Европейским Союзом.

Кроме того, доллар США остаётся под давлением из-за нарастающей неопределённости относительно торговой позиции Трампа,. Как результат, такой подход подорвал доверие инвесторов к американским активам. Еще один фактор влияния – это решение агентства Moody's о снижении кредитного рейтинга США до Аа1.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 99,00, согласно данным MarketWatch. Доллар подешевел на 0,11% во время торгов. В течение дня валюта США торгуется в диапазоне от 98,69 до 99,16. С начала 2025 года американская валюта потеряла в цене почти 9%.

Ключевые колебания Индекса доллара США за год: