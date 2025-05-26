Долар обвалився до нового мінімуму на ринку

Долар США продовжує падати в ціні. Крім того, валюта впала до нового мінімуму на ринку. На динаміку долара впливає низка рішень Трампа та настрої інвесторів.

Чому падає долар сьогодні

У понеділок, 26 травня, долар США фіксує нові втрати на ринку. Американська валюта навіть опустилася нижче позначки в 90, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Ба більше, долар впав до мінімуму за понад місяць.

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На ринок валют впливають нові рішення Трампа щодо торгів з ЄС. По-перше, Трамп відмовився від ідеї про введення тарифів на рівні 50% для блоку до 9 липня. По-друге, президент США заявив про продовження торгових переговорів з Європейським Союзом.

Крім того, долар США залишається під тиском через невизначеність щодо торгової позиції Трампа, яка наростає. Як результат, такий підхід підірвав довіру інвесторів до американських активів. Ще один фактор впливу – це рішення агентства Moody's про зниження кредитного рейтингу США до Аа1.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 99,00, згідно з даними MarketWatch. Долар подешевшав на 0,11% під час торгів. Протягом дня валюта США торгується в діапазоні від 98,69 до 99,16. З початку 2025 року американська валюта втратила в ціні майже 9%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: