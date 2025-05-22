Доллар изменил динамику на рынке, тогда как инвесторы сохраняют осторожность

Доллар США вернулся к росту после обвала до минимума за 2 недели. На валюту влияют последние события, которые связаны с крупнейшей экономикой в мире.

Доллар резко изменил динамику на рынке

В четверг, 22 мая, американский доллар вырос в цене. Предыдущие три торговые доллар демонстрировал отрицательную динамику на рынке, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. В то же время валюта все еще торгуется возле минимума за 2 недели.

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Настроения инвесторов останутся осторожными. В частности, их беспокоят фискальные перспективы США:

Палата представителей смогла найти голоса для поддержки законопроекта об уменьшении налогов в США, который поддерживал президент Трамп.

Прогнозируют, что из-за этого дефицит бюджета США вырастет почти на 3 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

Однако законопроект должен еще пройти Сенат. Голосование запланировано на август.

Кроме того, на прошлой неделе агентство Moody's снизило кредитный рейтинг США до Аа1. Среди ключевых причин – беспокойство относительно роста государственного долга и увеличения бюджетного дефицита. Еще один фактор влияния – это отсутствие прогресса в торговых переговорах, что подрывает доверие к американскому рынку.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сегодня вырос на 0,14% до 99,70, согласно данным MarketWatch. Во время торговой сессии доллар США торгуется в диапазоне от 99,44 до 99,87. С начала 2025 года доллар подешевел более чем на 8%.

Ключевые колебания Индекса доллара США за год: