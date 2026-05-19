Установит ли доллар новый максимум в Украине – курс валюты на 20 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 20 мая. Теперь доллар в Украине остановился возле рекордной отметки.

Какой официальный курс валюты?

Официальный курс доллара США 19 мая торгуется по 44,15 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 8 копеек против 18 мая. Официальный курс евро составляет 51,41 гривны, следовательно его цена выросла на 15 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 20 мая курс валют будет таким:

доллар – 44,15 гривны (без изменений);

евро – 51,29 гривны (-12 копеек).

Интересно! Действующий рекорд американская валюта установила в пятницу, 13 марта – 44,16 гривны по курсу Нацбанка.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 19 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,88 гривны , а продажа – по 44,39 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,99 гривны , а продажа – по 44 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,38 гривны, а продажа – по 44,09 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 19 мая был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,10 гривны , а продажа – по 51,80 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,50 гривны , а продажа – по 51,65 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,31 гривны, а продажа – по 51,86 гривны.

Что влияет на курс валюты?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой назвал главные факторы, которые сейчас прямо или косвенно влияют на валютный рынок.

Прежде всего речь идет об уровне потребительских цен на фоне ускорения инфляции и подорожании топлива из-за геополитической напряженности в мире, в частности вокруг Ормузского пролива.

Не стоит забывать и об экономических последствиях российской агрессии и ситуации на фронте. Также на настроениях "играют" сроки поступления новых траншей международной макрофинансовой поддержки Украины.