Доллар США приближается к новому минимуму на рынке

Доллар продолжает терять позиции на рынке. Трейдеров беспокоят перспективы США, а также будущие решения Трампа по тарифам.

Почему падает доллар сегодня

Во вторник, 20 мая, доллар США падает в цене, расширив потери за предыдущую торговую сессию. Кроме того, доллар колеблется возле самого низкого уровня за две недели на рынке, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На рынок валют влияют опасения относительно экономических и фискальных перспектив США. В частности, агентство Moody's снизило рейтинг США с Aaa до Aa1 из-за роста уровня государственного долга и увеличения дефицита бюджета.

Кроме того, трейдеры следят за развитием событий на мировой торговой арене. Дело в том, что глава Минфина США подтвердил, что президент Дональд Трамп планирует ввести тарифы для торговых партнеров, которые не ведут "добросовестные" переговоры. Еще один фактор влияния – это возможное снижение налогов в США. Этот проект поддерживает администрация Трампа.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США торгуется на уровне 100,32, согласно данным MarketWatch. Доллар США упал в цене на 0,10%. Во время торговой сессии американская валюта колебалась в диапазоне от 100,05 до 100,58. С начала 2024 года доллар подешевел на 7,52%.

Ключевые колебания Индекса доллара США за год: