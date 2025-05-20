Китай уменьшил объемы импорта нефти из России

В апреле 2025 года Китай покупал меньше российской нефти по сравнению с предыдущим годом. В годовом исчислении этот показатель упал на 12,9%, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Всего за апрель Китай импортировал 8,07 миллиона тонн нефти. Кроме того, объемы экспорта российской нефти в апреле упали также по сравнению с мартом. Падение составляет 5,8%. Для понимания, Китай – это крупнейший импортер нефти в мире.

Интересно, что в апреле 2025 года Китай резко увеличил объемы импорта нефти из России. Речь идет о нефти из Арктики. Известно, что ориентировочно 10% нефтяного экспорта России приходится на три сорта нефти из Арктики: Arco, Novy Port и Varandey.

Также известно, что Китай в апреле покупал меньше нефти из Малайзии по сравнению с мартом. Этот показатель упал на 6,9%. В то же время в годовом исчислении объемы импорта выросли на 96,9%. Напомним, что эта страна является главным перевалочным пунктом для транспортировки подсанкционной иранской нефти.

Объемы импорта из Саудовской Аравии в апреле оценили в 5,53 миллиона тонн, что почти на 13% меньше, чем в апреле. Добавим, что Саудовская Аравия – это третий крупнейший поставщик нефти в Китай. Более того, за прошлый месяц китайская таможня не зафиксировала грузов с нефтью из Ирана и Венесуэлы

В целом за апрель Китай импортировал 48,06 миллиона тонн нефти. Это меньше, чем в марте, но на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом. Это стало реальным благодаря существенным поставкам санкционной нефти и накоплению запасов государственными нефтеперерабатывающими заводами во время остановок на техническое обслуживание