Долар США наближається до нового мінімуму на ринку

Долар продовжує втрачати позиції на ринку. Трейдерів непокоять перспективи США, а також майбутні рішення Трампа щодо тарифів.

Чому падає долар сьогодні

У вівторок, 20 травня, долар США падає в ціні, розширивши втрати за попередню торгову сесію. Крім того, долар коливається біля найнижчого рівня за два тижні на ринку, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На ринок валют впливають побоювання щодо економічних та фіскальних перспектив США. Зокрема, агентство Moody's знизило рейтинг США з Aaa до Aa1 через зростання рівня державного боргу та збільшення дефіциту бюджету.

Крім того, трейдери стежать за розвитком подій на світовій торговій арені. Річ у тому, що глава Мінфіну США підтвердив, що президент Дональд Трамп планує запровадити тарифи для торгових партнерів, які не ведуть "добросовісні" переговори. Ще один фактор впливу – це можливе зниження податків у США. Цей проєкт підтримує адміністрація Трампа.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США торгується на рівні 100,32, згідно з даними MarketWatch. Долар США впав в ціні на 0,10%. Під час торгової сесії американська валюта коливалася в діапазоні від 100,05 до 100,58. З початку 2024 року долар подешевшав на 7,52%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: