Доллар немного потерял в цене: выгодно ли сейчас обменивать валюту

Во вторник, 17 марта, официальный курс доллара в Украине составляет 44,08 гривны, а евро – 50,57 гривны. Однако для обмена валюты банки и обменники традиционно предлагают гражданам другую цену.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 17 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,80 гривны (-10 копеек), а продажа по 44,35 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,33 гривны (-7 копеек), а продажа – по 44,40 гривны (-6 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,78 гривны (без изменений), а продают – по 44,55 гривны (-6 копеек).

Как нефтяной кризис влияет на курс?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой пояснил, что рост спроса на валюту, прежде всего на доллар, напрямую связан с рисками дальнейшего подорожания нефти и нефтепродуктов.

Украинские импортеры пытаются "перестраховаться", поэтому заранее закупают достаточные объемы топлива.

По словам банкира, нынешнюю динамику на валютном рынке в основном определяют международные события. Нацбанк с помощью интервенций скорее сглаживает "чрезмерные эмоции". Однако рекордные международные резервы регулятора по-прежнему остаются главным "козырем", способствующим относительному спокойствию на украинском рынке.