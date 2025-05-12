Почему снова растет доллар
Во время торгов в понедельник, 12 мая, доллар США стремительно растет в цене. Американская валюта реагирует на первые результаты торговых переговоров между США и Китаем, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. Более того, доллар пересек важную психологическую отметку на рынке.
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Доллар США достиг максимума за 4 недели на фоне удачных переговоров между США и Китаем. Страны договорились существенно снизить тарифы в двустороннем порядке. Это решение способствовало восстановлению доверия инвесторов к доллару США, на который очень давила тарифная политика Дональда Трампа.
Напомним, что не только доллар отреагировал ростом на деэскалацию торговых отношений между США и Китаем. Существенные положительные изменения зафиксировали на крупнейших фондовых рынках мира, например в США, Гонконге и Европе.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что с долларом сегодня
Индекс доллара США вырос на 1,29% и торгуется на уровне 101,64, по данным портала MarketWatch. В течение торговой сессии американская валюта колебалась в диапазоне от 100,51 до 101,94.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 97,92 сообщает издание CNBC.