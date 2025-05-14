Почему снижается доллар

Во время торгов в среду, 14 мая, американский доллар демонстрирует отрицательную динамику на рынке относительно корзины из 6 других валют. Доллар США упал ниже важного психологического уровня, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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В начале недели доллар США существенно вырос в цене благодаря удачным торговым переговорам между США и Китаем. Однако сейчас трейдеры снова начали больше обращать внимания на более широкие последствия торговой политики Трампа для экономики США. Еще один фактор влияния – мягче, чем ожидалось, отчет об инфляции. Из-за этого поддержку получили предположения, что Федеральный резерв возможно сможет дважды снизить процентные ставки в 2025 году.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Сейчас Индекс доллара США подешевел на 0,53% до 100,47, согласно данным портала MarketWatch. В течение торговой сессии валюта колебалась в диапазоне от 100,27 до 101,02. С января2025 года доллар потерял в цене 7,38%.

Ключевые колебания Индекса доллара США за год: