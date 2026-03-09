Доллар снова обновил рекорд: сколько будет стоить валюта 10 марта

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 10 марта. Доллар снова достиг нового исторического максимума в Украине.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 9 марта торгуется по 43,72 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 8 копеек против 6 марта. Официальный курс евро составляет 50,54 гривны, следовательно его цена упала аж на 36 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 10 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,89 гривны (+17 копеек) – новый исторический максимум;

евро – 50,71 гривны (+17 копеек).

Обратите внимание! На прошлой неделе американская валюта три дня подряд обновляла исторические максимумы цены: 4 марта – 43,45 гривны, 5 марта – 43,71 гривны, 6 марта – 43,80 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 9 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,45 гривны , а продажа – по 44,03 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,90 гривны , а продажа – по 44 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,60 гривны, а продают – по 44,23 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 9 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,30 гривны , а продажа – по 51,20 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51 гривну , а продажа – по 51,36 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,90 гривны, а продажа – по 51,50 гривны.

Что ждет гривну весной?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что окончание холодов ослабит спрос на валюту, ведь потребность в импорте энергоносителей будет уменьшаться.

Поэтому, скорее всего, уже на этой неделе рынок будет находиться в состоянии относительной "саморегуляции", а Нацбанк несколько ослабит свое влияние.

Отметим, что в течение февраля рекордные международные резервы Украины уменьшились на 5%, что обусловлено валютными интервенциями и долговыми выплатами страны.