Доллар снова обновил рекорд: сколько будет стоить валюта 10 марта
- Нацбанк установил официальный курс валют на 10 марта: доллар будет стоить 43,89 гривны, а евро – 50,71 гривны.
- Цена обеих валют увеличилась на 17 копеек каждая; доллар установил новый исторический максимум в Украине.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 10 марта. Доллар снова достиг нового исторического максимума в Украине.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 9 марта торгуется по 43,72 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 8 копеек против 6 марта. Официальный курс евро составляет 50,54 гривны, следовательно его цена упала аж на 36 копеек, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Можно ли снять доллары в банкомате в Украине
А вот 10 марта курс валют будет таким:
- доллар – 43,89 гривны (+17 копеек) – новый исторический максимум;
- евро – 50,71 гривны (+17 копеек).
Обратите внимание! На прошлой неделе американская валюта три дня подряд обновляла исторические максимумы цены: 4 марта – 43,45 гривны, 5 марта – 43,71 гривны, 6 марта – 43,80 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 9 марта курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,45 гривны, а продажа – по 44,03 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,90 гривны, а продажа – по 44 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,60 гривны, а продают – по 44,23 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 9 марта был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 50,30 гривны, а продажа – по 51,20 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51 гривну, а продажа – по 51,36 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,90 гривны, а продажа – по 51,50 гривны.
Что ждет гривну весной?
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что окончание холодов ослабит спрос на валюту, ведь потребность в импорте энергоносителей будет уменьшаться.
Поэтому, скорее всего, уже на этой неделе рынок будет находиться в состоянии относительной "саморегуляции", а Нацбанк несколько ослабит свое влияние.
Отметим, что в течение февраля рекордные международные резервы Украины уменьшились на 5%, что обусловлено валютными интервенциями и долговыми выплатами страны.