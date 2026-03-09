Долар знову оновив рекорд: скільки коштуватиме валюта 10 березня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 березня. Долар знову сягнув нового історичного максимуму в Україні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 9 березня торгується по 43,72 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 8 копійок проти 6 березня. Офіційний курс євро становить 50,54 гривні, отже його ціна впала аж на 36 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Чи можна зняти долари в банкоматі в Україні

А от 10 березня курс валют буде таким:

долар – 43,89 гривні (+17 копійок) – новий історичний максимум;

євро – 50,71 гривні (+17 копійок).

Зверніть увагу! Минулого тижня американська валюта три дні поспіль оновлювала історичні максимуми ціни: 4 березня – 43,45 гривні, 5 березня – 43,71 гривні, 6 березня – 43,80 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 9 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,45 гривні , а продаж – по 44,03 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,90 гривні , а продаж – по 44 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,60 гривні, а продають – по 44,23 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 9 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,30 гривні , а продаж – по 51,20 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,36 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,90 гривні, а продаж – по 51,50 гривні.

Що очікує на гривню навесні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що завершення холодів послабить попит на валюту, адже потреба в імпорті енергоносіїв зменшуватиметься.

Тож, найімовірніше, вже цього тижня ринок перебуватиме у стані відносної "саморегуляції", а Нацбанк дещо послабить свій вплив.

Зауважмо, що протягом лютого рекордні міжнародні резерви України зменшилися на 5%, що зумовлено валютними інтервенціями та борговими виплатами країни.