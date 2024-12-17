Валюта важного партнера России обвалилась до исторического минимума

Национальная валюта Индии зафиксировала новый обвал на рынке. На валюту давит сразу несколько факторов влияния.

Рекордный обвал национальной валюты Индии

Во вторник, 17 декабря, национальная валюта Индии – рупия –обвалилась до нового исторического минимума. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Курс упал на 0,04% до 84,93 рупии за доллар. На валюту давят следующие факторы:

Опасения относительно расширения торгового дефицита;

Потенциальный отток капитала из местных активов.

Стоит добавить, что интервенция центрального банка Индии на рынке валюты ограничила обесценивание рупии. Трейдеры сообщили, что иностранные банки покупали доллары США, вероятно, от имени депозитарных клиентов.

К теме! Основные индийские фондовые индексы BSE Sensex и Nifty 50 завершили торговый день со спадом более чем на 1% каждый. Это пов закрылись с понижением более чем на 1% каждый.

На момент создания этого материала, курс колеблется на уровне 84,91 рупии за доллар. Об этом свидетельствуют данные Google Финансы. С начала года доллар подорожал на более 2%.