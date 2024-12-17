Рекордний обвал національної валюти Індії

У вівторок, 17 грудня, національна валюта Індії – рупія –обвалилася до нового історичного мінімуму. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Курс впав на 0,04% до 84,93 рупії за долар. На валюту тиснуть такі фактори:

Побоювання щодо розширення торгового дефіциту;

Потенційний відтік капіталу з місцевих активів.

Варто додати, що інтервенція центрального банку Індії на ринку валюти обмежила знецінення рупії. Трейдери повідомили, що іноземні банки купували долари США, ймовірно, від імені депозитарних клієнтів.

До теми! Основні індійські фондові індекси BSE Sensex і Nifty 50 завершили торговий день зі спадом на понад 1% кожен. Це пов закрилися з пониженням більш ніж на 1% кожен.

На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 84,91 рупії за долар. Про це свідчать дані Google Фінанси. З початку року долар подорожчав на понад 2%.