Прогноз для курса рубля

В Фонде Карнеги за международный мир заявили, что обесценивание рубля будет продолжаться. Эксперты выделили несколько факторов, которые давят на российскую валюту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Markets Insider.

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Эксперты подметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, рубль существенно упал в цене – на 27% с февраля 2022 года. Согласно их прогнозу, экономические факторы продолжат давить на валюту. Мол, изменение структуры торговых потоков означает, что рубль обречен на дальнейшее ослабление.

Что известно о Фонде Карнеги за международный мир Это фонд создан в Это фонд создан в 1910 году по инициативе "короля металлургии" Эндрю Карнеги. За 100 лет фонд превратился в один из самых богатых научных центров (так называемые "think-tank") в мире. Фонд в порядке преемственности возглавляли бывшие руководители секретных служб.

Они выделяют следующие причины:

Полномасштабная война России против Украины;

Западные санкции;

Милитаризация российской экономики.

В Фонде Карнеги добавили, что власть в России не имеет возможности решить эти проблемы. Более того, они считают, что российские власти боятся говорить о них публично.

На момент создания этого материала, курс доллара колеблется на уровне 104,24 рубля, согласно данным Google Финансы. С начала 2024 года американская валюта подорожала более чем на 16% относительно рубля.