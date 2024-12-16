Прогноз для курсу рубля

У Фонді Карнеґі за міжнародний мир заявили, що знецінення рубля буде тривати. Експерти виділили кілька факторів, які тиснуть на російську валюту. Про це пише 24 Канал з посиланням Markets Insider.

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Експерти підмітили, що з початку повномасштабно вторгнення Росії в Україну, рубль суттєво впав в ціні – на 27% з лютого 2022 року. Згідно з їхнім прогнозом, економічні фактори продовжать тиснути на валюту. Мовляв, зміна структури торгівельних потоків означає, що рубль приречений на подальше ослаблення.

Що відомо про Фонд Карнеґі за міжнародний мир Це фонд створений в Це фонд створений в 1910 році за ініціативи "короля металургії" Ендрю Карнеґі. За 100 років фонд перетворився на один із найбагатших наукових центрів (так звані "think-tank") у світі. Фонд у порядку спадкоємності очолювали колишні керівники секретних служб.

Вони виділяють такі причини:

Повномасштабна війна Росії проти України;

Західні санкції;

Мілітаризація російської економіки.

У Фонді Карнеґі додали, що влада у Росії не має можливості розв'язати ці проблеми. Ба більше, вони вважають, що російська влада боїться говорити про них публічно.

На момент створення цього матеріалу, курс долара коливається на рівні 104,24 рубля, згідно з даними Google Фінанси. З початку 2024 року американська валюта подорожчала на понад 16% щодо рубля.